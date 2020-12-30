Растёт число жертв разрушительного землетрясения в Хорватии

Новости Хорватии. В Хорватии растет количество жертв землетрясения. В списке погибших семь человек, в том числе ребенок. В большинстве случаев люди умерли в результате обрушения зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные толчки магнитудой 6,3 нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. Наибольший удар пришелся на города, близко расположенные к эпицентру землетрясения. Так, в Глине в результате природного катаклизма разрушенными оказались порядка 90 % строений. Непригодной для жизни стала и часть города Петриня. В Сисаке в домах повреждены фасады многих домов и выбиты стекла.