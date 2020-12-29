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Погиб ребёнок, часть Загреба осталась без электричества. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии

29 декабря 2020 20:23
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Новости Хорватии. В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб ребенок, несколько человек пострадали.

Погиб ребёнок, часть Загреба осталась без электричества. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии-1

Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от столицы страны Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине пяти километров. В результате удара стихии несколько домов оказались разрушены, многие здания серьезно повреждены. Кроме того, часть Загреба осталась без электричества.

Погиб ребёнок, часть Загреба осталась без электричества. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии-4

Спасатели и добровольцы заняты разбором завалов.

# Землетрясение # Фотофакт

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