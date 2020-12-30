При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб человек

Новости Сирии. Один человек погиб, еще трое ранены в результате ракетного обстрела пригорода Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар был нанесен из израильской Галилеи. Сирийским ПВО удалось перехватить лишь часть ракет. Сообщается, что среди гражданского населения пострадавших нет. Что именно было целью удара, неизвестно.