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При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб человек

30 декабря 2020 09:13
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Новости Сирии. Один человек погиб, еще трое ранены в результате ракетного обстрела пригорода Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб человек-1

Удар был нанесен из израильской Галилеи. Сирийским ПВО удалось перехватить лишь часть ракет. Сообщается, что среди гражданского населения пострадавших нет. Что именно было целью удара, неизвестно.

Отметим, эта атака стала второй в Сирии за последние пять дней.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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