Почти 6000 человек были вынуждены экстренно покинуть свои дома в Индонезии

Новости Индонезии. Провинция Юго-Восточный Сулавеси ушла под воду. Обильные дожди привели к тому, что сразу три местные реки вышли из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Провинция Юго-Восточный Сулавеси ушла под воду. Обильные дожди привели к тому, что сразу три местные реки вышли из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затоплены оказались тысячи зданий. Свыше 200 построек снесло мощным потоком. Разрушены четыре моста. Тысячи гектаров рисовых полей и более 400 гектаров рыбных прудов уничтожены. Для оказания помощи населению власти страны направили в пострадавшие районы бригады спасателей.