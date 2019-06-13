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Почти 6000 человек были вынуждены экстренно покинуть свои дома в Индонезии

13 июня 2019 10:17
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Новости Индонезии. Провинция Юго-Восточный Сулавеси ушла под воду. Обильные дожди привели к тому, что сразу три местные реки вышли из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 6000 человек были вынуждены экстренно покинуть свои дома в Индонезии-1

Затоплены оказались тысячи зданий. Свыше 200 построек снесло мощным потоком. Разрушены четыре моста. Тысячи гектаров рисовых полей и более 400 гектаров рыбных прудов уничтожены. Для оказания помощи населению власти страны направили в пострадавшие районы бригады спасателей.

Почти 6000 человек были вынуждены экстренно покинуть свои дома в Индонезии-4

# Наводнение # Фотофакт

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