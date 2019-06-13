К Индии приближается самый мощный за последние 20 лет циклон «Вайю»

Новости Индии. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 165 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 июня из потенциально опасных районов эвакуировали около 300 тысяч человек. Людей размещают во временных лагерях. По всей стране закрыты школы. Рыбаков призывают как минимум до выходных не выходить в море.

Ожидается, что вместе с циклоном в страну придут ливни, которые могут затронуть и популярный у туристов курортный штат Гоа.