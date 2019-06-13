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К Индии приближается самый мощный за последние 20 лет циклон «Вайю»

13 июня 2019 07:21
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Новости Индии. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 165 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Индии приближается самый мощный за последние 20 лет циклон «Вайю»-1

13 июня из потенциально опасных районов эвакуировали около 300 тысяч человек. Людей размещают во временных лагерях. По всей стране закрыты школы. Рыбаков призывают как минимум до выходных не выходить в море.

Ожидается, что вместе с циклоном в страну придут ливни, которые могут затронуть и популярный у туристов курортный штат Гоа.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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