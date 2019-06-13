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В Амурской области тушат лесные пожары с помощью взрывов

13 июня 2019 08:30
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Новости России. Лесные пожары охватили российскую тайгу. В Амурской области их тушат с помощью взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амурской области тушат лесные пожары с помощью взрывов-1

К такому методу решили прибегнуть, когда пламя вплотную подобралось к одной из железнодорожных станций. Специалисты выложили взрывчатку по кромке пожара, после чего активировали ее. Ров, который образовался после взрыва, не дает огню распространяться, что облегчает работу пожарных.

В Амурской области тушат лесные пожары с помощью взрывов-4

# Пожар # Фотофакт

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