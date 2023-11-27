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Израиль ночью получил от ХАМАС список заложников, подлежащих освобождению

27 ноября 2023 08:30
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Израиль подтвердил получение списка заложников, подлежащих освобождению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал i24.

Это произошло благодаря соглашению с ХАМАС о четырехдневном прекращении боевых действий. Это решение Израиль и ХАМАС заключили после обострения конфликта, начавшегося с массированной ракетной атаки из сектора Газа. В ответ на это Израиль начал операцию против ХАМАС, в ходе которой погибли тысячи людей.

Россия призывает обе стороны найти путь мирного урегулирования на основе формулы «двух государств», утвержденной Советом Безопасности ООН.

# Международная политика

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