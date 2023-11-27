Депутат Рады Украины потребовала отставки главкома ВСУ Залужного

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обратилась к главкому Вооруженных сил Валерию Залужному с призывом уйти в отставку в силу отсутствия плана действий на следующий год. Об этом пишет РИА Новости.

Она обратила внимание на то, что военное командование не смогло представить план на 2024 год, и высказала недовольство тем, что у Залужного нет никаких конкретных планов.

Также Безуглая упомянула о возможности возникновения противоречий между Зеленским и Залужным, что может представлять опасность для действующего лидера Украины, если он примет решение начать политическую карьеру.