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Депутат Рады Украины потребовала отставки главкома ВСУ Залужного

27 ноября 2023 08:18
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Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обратилась к главкому Вооруженных сил Валерию Залужному с призывом уйти в отставку в силу отсутствия плана действий на следующий год. Об этом пишет РИА Новости.

Она обратила внимание на то, что военное командование не смогло представить план на 2024 год, и высказала недовольство тем, что у Залужного нет никаких конкретных планов.

Также Безуглая упомянула о возможности возникновения противоречий между Зеленским и Залужным, что может представлять опасность для действующего лидера Украины, если он примет решение начать политическую карьеру.

# Международная политика # Международная политика

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