Засуха и сильный ветер стали причиной мощных лесных пожаров в Испании

Новости Испании. Полторы тысячи человек эвакуированы на юго-востоке Испании из-за мощных лесных пожаров. Для жителей созданы убежища и полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третьи сутки экстренные службы борются с огнем, но пока потушить пламя не удается. Пожар охватил свыше 3 тысяч гектаров леса, ликвидируют его в том числе с помощью самолетов. По данным метеорологов, причиной возгорания стала засуха и ветряная погода.