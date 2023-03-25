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Засуха и сильный ветер стали причиной мощных лесных пожаров в Испании

25 марта 2023 12:34
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Новости Испании. Полторы тысячи человек эвакуированы на юго-востоке Испании из-за мощных лесных пожаров. Для жителей созданы убежища и полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха и сильный ветер стали причиной мощных лесных пожаров в Испании-1

Третьи сутки экстренные службы борются с огнем, но пока потушить пламя не удается. Пожар охватил свыше 3 тысяч гектаров леса, ликвидируют его в том числе с помощью самолетов. По данным метеорологов, причиной возгорания стала засуха и ветряная погода.

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# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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