Из больницы в Латвии уволили 49 работников с гражданством Беларуси и России

Власти Латвии обнаружили большую угрозу безопасности системы здравоохранения. И она заключается не в недостатке финансирования или в нарастающем дефиците кадров. Они испугались того, что человеческие жизни спасают медики, которые имеют неправильный паспорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Даугавпилсской больницы уволило 49 сотрудников только за то, что они являются гражданами Беларуси и России. Это врачи, медсестры и технический персонал. Более 10 из них достигли пенсионного возраста. Всех выгнали на улицу даже не предоставив выходного пособия. Правовой беспредел в медучреждении оправдали законом о национальной безопасности. Согласно ему гражданам Беларуси и России запрещено работать на объектах критической инфраструктуры, к которым относится и больница Даугавпилса. При этом многие из уволенных живут в Латвии десятилетиями. И все это происходит при остром дефиците медиков. Пациенты в Латвии месяцами ждут приема у специалистов.