Тысячи человек вышли на площадь. В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и полицией

Новости Израиля. В Старом городе Иерусалима не утихают протестные настроения. Минувшим вечером у Шхемских ворот в очередной раз произошли стычки между палестинцами и полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В Старом городе Иерусалима не утихают протестные настроения. Минувшим вечером у Шхемских ворот в очередной раз произошли стычки между палестинцами и полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи человек вышли на площадь, когда власти распорядились убрать там баррикады. Дело в том, что во время Рамадана мусульмане традиционно встречаются у ворот после дневного поста. Заграждения установили, чтобы не допустить собраний арабской молодежи и избежать их провокаций в отношении евреев и полиции.
Решение убрать баррикады приняли на фоне беспрецедентных беспорядков в городе, которые не утихали с минувшей недели. Некоторые демонстранты размахивали палестинскими флагами. Попытка конфисковать их привела к новым дракам и задержаниям.