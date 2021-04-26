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Тысячи человек вышли на площадь. В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и полицией

26 апреля 2021 14:40
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Новости Израиля. В Старом городе Иерусалима не утихают протестные настроения. Минувшим вечером у Шхемских ворот в очередной раз произошли стычки между палестинцами и полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи человек вышли на площадь. В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и полицией-1

Тысячи человек вышли на площадь, когда власти распорядились убрать там баррикады. Дело в том, что во время Рамадана мусульмане традиционно встречаются у ворот после дневного поста. Заграждения установили, чтобы не допустить собраний арабской молодежи и избежать их провокаций в отношении евреев и полиции.

Тысячи человек вышли на площадь. В Иерусалиме произошли стычки между палестинцами и полицией-4

Решение убрать баррикады приняли на фоне беспрецедентных беспорядков в городе, которые не утихали с минувшей недели. Некоторые демонстранты размахивали палестинскими флагами. Попытка конфисковать их привела к новым дракам и задержаниям.

# Акции протеста # Фотофакт

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