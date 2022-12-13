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Испытание холодом. Французские школьники учатся при температуре 14 градусов

13 декабря 2022 19:14
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Новости Франции. Во Франции практикуются веерные отключения электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытание холодом. Французские школьники учатся при температуре 14 градусов-1

Распространяется такое испытание холодом в том числе и на школы. Так, ученикам в городе Оне-су-Буа приходится заниматься при температуре 14 градусов. О том, что ученье свет, французские школьники точно не скажут. Ведь путь к знаниям этим детям пока освещает фонарик телефона.

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# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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