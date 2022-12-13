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Вынуждены экономить на еде и отдыхе. 60% испанцев испытывают финансовые трудности

13 декабря 2022 19:08
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Новости Испании. Трудности финансового характера испытывают 60 % испанцев. Местная страховая компания провела опрос, согласно которому две трети населения Испании недовольны своим экономическим положением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вынуждены экономить на еде и отдыхе. 60% испанцев испытывают финансовые трудности-1

В связи с чем вынуждены экономить буквально на всем. В частности, на таких позициях в семейном бюджете, как электроэнергия, газ, еда и отдых. Напомним, в 2022 году многие домохозяйства Испании потеряли покупательскую способность на фоне растущей инфляции.

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# Экономический кризис # Новости Испании # Фотофакт

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