Вынуждены экономить на еде и отдыхе. 60% испанцев испытывают финансовые трудности

Новости Испании. Трудности финансового характера испытывают 60 % испанцев. Местная страховая компания провела опрос, согласно которому две трети населения Испании недовольны своим экономическим положением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с чем вынуждены экономить буквально на всем. В частности, на таких позициях в семейном бюджете, как электроэнергия, газ, еда и отдых. Напомним, в 2022 году многие домохозяйства Испании потеряли покупательскую способность на фоне растущей инфляции.