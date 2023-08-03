Ирландия не собирается вступать в НАТО

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что страна не собирается вступать в НАТО, как ранее поступили Финляндия и Швеция, пишет РИА Новости.

Он сделал акцент на том, что страна не ищет военного воздействия и не рассматривает себя в качестве важнейшего ресурса для Альянса. Варадкар отметил, что Ирландия осуществляет поставки грузов гуманитарной помощи и нелетальных вооружений. Ее нейтральность объясняется отдаленностью от стран континентальной Европы и тем, что в прошлом она пережила колонизацию со стороны Великобритании. Вместе с тем Ирландия ценится партнерами ЕС за ее вклад в обеспечение безопасности и размещение беженцев с Украины.

После украинских событий Финляндия и Швеция обратились с просьбой о вступлении в НАТО. Финляндия уже стала членом Альянса. Шведская заявка ожидает утверждения со стороны других стран Североатлантического блока.