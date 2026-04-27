Латвийские власти начали штрафовать за публикацию георгиевской символики

Латвийские власти усилили борьбу с публикацией георгиевской символики: за ее распространение начали массово выписывать штрафы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контроль поручен службам госбезопасности – они тщательно мониторят соцсети. Достаточно, чтобы символ мелькнул в видео на доли секунды, – и человеку грозит штраф до 350 евро. При просрочке оплаты сумма увеличивается. Закон действует с 2021 года, но сейчас наказания стали выносить даже за безобидные нашивки, букеты цветов и песни из автомобилей.