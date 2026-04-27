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Латвийские власти начали штрафовать за публикацию георгиевской символики

27 апреля 2026 06:49
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Латвийские власти усилили борьбу с публикацией георгиевской символики: за ее распространение начали массово выписывать штрафы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Латвийские власти начали штрафовать за публикацию георгиевской символики-2

Контроль поручен службам госбезопасности – они тщательно мониторят соцсети. Достаточно, чтобы символ мелькнул в видео на доли секунды, – и человеку грозит штраф до 350 евро. При просрочке оплаты сумма увеличивается. Закон действует с 2021 года, но сейчас наказания стали выносить даже за безобидные нашивки, букеты цветов и песни из автомобилей.

# Латвия

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