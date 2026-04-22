Китай превращает суровый ландшафт пустыни Гоби в зеленый энергетический кластер

В китайской провинции Цинхай, в сомом сердце пустыни Гоби, работает один из крупнейших в мире проектов солнечной энергетики – электростанция Талатань. Суровый климат и огромное количество солнечных дней сделали этот регион идеальным для развития зеленой энергетики. Сегодня здесь установлено около семи миллионов панелей, которые обеспечивают электричеством миллионы семей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай стремится выйти на пик выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060‑му. Талатань – один из ключевых проектов на этом пути. Здесь объединены солнечная, гидро‑, ветровая и геотермальная генерация. Панели занимают территорию, которая по площади превышает Манхэттен в семь раз. Полученная энергия передается на сотни километров по линиям сверхвысокого напряжения – это позволяет минимизировать потери. Солнечные панели в Цинхае устанавливают даже на крышах автозаправок и станций техобслуживания вдоль трасс. Они полностью закрывают их потребности в энергии и делают инфраструктуру автономной.

Ань Фэнцзюнь, представитель Комитета по управлению Парка зеленой энергии: В провинции Цинхай много земельных ресурсов и солнечного света. Это дает уникальные возможности для развития экологически чистой энергетики.

Лянь Вэй, заместитель генерального директора управления зеленой энергетики провинции Цинхай:

С тех пор, как в прошлом году были введены в эксплуатацию наши зоны техобслуживания с нулевыми выбросами углекислого газа, нас для обмена опытом посетило множество представителей других отраслей промышленности.

К слову, проект меняет не только энергетику региона. После установки панелей в пустыне начала восстанавливаться растительность: роса стекала с поверхностей и увлажняла почву. Это сократило количество песчаных бурь, но создало новую угрозу – риск палов сухой травы. Решение оказалось нестандартным: на территории станции разрешили выпас овец. Животные сдерживают рост травы, а местные жители получили дополнительный источник дохода. Так пустыня Гоби постепенно превращается в зеленый ландшафт, а Талатань становится примером того, как возобновляемая энергетика способна менять и экономику, и природу.