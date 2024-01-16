Маск надеется на мирный саммит по Украине в Швейцарии

Американский бизнесмен Илон Маск высказал надежду на мирный саммит по Украине, о котором просил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

«Надеюсь, что это произойдет», – написал Маск.

Так он ответил на заявление швейцарского президента Виолы Амхерд. Маск подчеркнул, что пора прекратить гибель людей.

В Москве готовы возобновить переговоры с Киевом, но режим президента Украины Владимира Зеленского законодательно наложил на них запрет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для проведения переговорного процесса требуется отмена запрещающего указа и гарантии безопасности России. При этом Москва подчеркивает, что главной целью является достижение целей спецоперации.