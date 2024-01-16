Bloomberg: союзники США боятся победы Трампа на американских выборах

Союзники США беспокоятся о возможном приходе Дональда Трампа в Белый дом, а ряд лидеров ЕС стараются избегать разговоров на эту тему. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.



Мировых лидеров беспокоят его политика «Америка превыше всего» и угрозы покинуть НАТО. По предварительному результату, в опросах на выдвижение кандидатом в вице-президенты США от республиканской партии лидирует Трамп, опережающий кандидата от губернатора Флориды Рона Десантиса и постпреда при ООН Никки Хейли.

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года, и Трамп, Десантис и Хейли будут претендовать от Республиканской партии. Также нынешний президент США Джо Байден заявил о своем желании баллотироваться от Демократической партии.