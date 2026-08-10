Немецкий автопром продолжает масштабные сокращения: под угрозой закрытия – четыре завода, еще две компании готовятся уволить тысячи сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немецкий автопром продолжает масштабные сокращения: под угрозой закрытия – четыре завода, еще две компании готовятся уволить тысячи сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На предприятиях отменяют премии и увеличивают рабочую неделю без доплат. Профсоюзы считают, что интересы акционеров стали важнее персонала. Главная причина кризиса – жесткая конкуренция с китайскими производителями: азиатские бренды вытесняют европейские марки с ключевых экспортных рынков.