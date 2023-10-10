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Неизвестный протаранил здание китайского консульства в Сан-Франциско

10 октября 2023 08:40
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Новости США. ЧП в Сан-Франциско. Неизвестный на авто протаранил здание китайского консульства. Правоохранители открыли огонь по водителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный протаранил здание китайского консульства в Сан-Франциско-1

Врачи пытались оказать помощь мужчине, однако он скончался в больнице. Был наезд умышленным или случайным, пока не установлено. В генконсульстве Китая назвали произошедшее жестоким нападением. Известно, что мужчина врезался в зону обработки документов, представив серьезную угрозу жизни и безопасности персонала и посетителей, добавили в диппредставительстве.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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