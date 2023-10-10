Неизвестный протаранил здание китайского консульства в Сан-Франциско

Новости США. ЧП в Сан-Франциско. Неизвестный на авто протаранил здание китайского консульства. Правоохранители открыли огонь по водителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи пытались оказать помощь мужчине, однако он скончался в больнице. Был наезд умышленным или случайным, пока не установлено. В генконсульстве Китая назвали произошедшее жестоким нападением. Известно, что мужчина врезался в зону обработки документов, представив серьезную угрозу жизни и безопасности персонала и посетителей, добавили в диппредставительстве.