Экс-министр обороны Израиля: война может продлиться много месяцев

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц допускает, что противостояние с ХАМАС может растянуться на долгие месяцы, и не исключает возможность привлечения северного фронта. Об этом пишет РИА Новости.

Свои мысли Ганц выразил на церемонии похорон Офира Либштайна, главы регионального совета Шаар-ха-Негев, который погиб в боях с ХАМАС. Ганц подчеркнул, что задача Израиля состоит в том, чтобы не только разгромить палестинское движение, но и принести мир на юг страны.

7 октября на Израиль был нанесен массированный ракетный удар из сектора Газа, после которого началась операция «Железные мечи» против ХАМАС. В ходе этого конфликта погибли тысячи людей, а общее число погибших в Газе достигло 3478 человек.

Россия призывает стороны к прекращению боевых действий и выступает за «двугосударственную» формулу ООН по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.