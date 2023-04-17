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Художник из Македонии рисует на кроссовках. Посмотрите на эти шедевры

17 апреля 2023 11:20
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Художник из Македонии Сатья Грабулоски превращает кроссовки в произведения искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его мастерской на севере страны обычная обувь становится уникальной, а после попадает в руки, а точнее – на ноги людей по всему миру. Большинство клиентов компании – футболисты и баскетболисты, а также другие известные и медийные личности, например, из мира музыки. 

Художник из Македонии рисует на кроссовках. Посмотрите на эти шедевры-1

Сатья Грабулоски, художник:
Как правило, на выполнение одного проекта уходит около 80 часов, а иногда и 150. В зависимости от сложности дизайна и требовательности заказчика. 

Художник из Македонии рисует на кроссовках. Посмотрите на эти шедевры-4

За качество рисунков на обуви можно не беспокоиться. Для них использованы специальные чернила, которые не боятся даже самых сильных дождей и самого яркого солнца. А потому обувь прослужит долго. Так что с претензиями к Грабулоски еще никто не возвращался, а вот за второй парой – многие.

# Художник # Фотофакт

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