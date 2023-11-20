В Венгрии появились плакаты, призывающие не подчиняться требованиям фон дер Ляйен

В Венгрии появились рекламные щиты от партии «Фидес», возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, которые призывают не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Щиты, установленные в преддверии выборов в Европейский парламент, изображают фон дер Ляйен и Алекса Сороса, сына венгерского финансиста Джорджа Сороса, с призывом «не плясать под их дудку». Орбан утверждает, что Еврокомиссия блокирует средства ЕС для Венгрии, чтобы повлиять на ее позицию по вопросам миграции, сексуального образования и санкций. Однако Венгрия не намерена менять свою точку зрения, считая эти вопросы фундаментальными.