Россия не слабеет в военном плане и способна поддерживать боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Россия непрерывно наращивает свои вооруженные силы и запасы оружия. Каль подчеркнул, что нет никаких поводов утверждать, что РФ слаба или что она в скором времени приостановит свою активность.

Ранее военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Рейснер предупредил, что не стоит недооценивать российскую армию и следует серьезно рассматривать Россию как противника.

Москва неоднократно предостерегала Киев и его спонсоров на Западе о серьезных последствиях объявленного контрнаступления ВСУ. МИД РФ отметил, что армия России готова к любому развитию событий. Украина и Запад от этого не выиграют.