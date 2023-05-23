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Кокорин: столицу РФ к 2080 году могут перенести в Красноярск или Новосибирск из-за климата

23 мая 2023 10:42
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При повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века, столицу России можно перенести в Сибирь. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что достижение углеродной нейтральности странами, такими как США, страны Евросоюза, Россия, Китай и Индия, может занять разное время: от 2050 до 2070 года. При этом температура на Земле все равно возрастет на 2-2,5 градуса, что приведет к более частым волнам жары. 

При худшем сценарии температура может повыситься на 4,5-5 градусов, делая большую часть лета аномально жаркой. Кокорин предположил, что в таком случае столицей России могут стать Красноярск или Новосибирск. Однако эксперт подчеркнул, что этот сценарий маловероятен.

# общество

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