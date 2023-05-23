Буданов: у Украины достаточное количество вооружений для скорого наступления

Вооруженные силы Украины готовы к наступательной операции в ближайшее время. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Он подтвердил, что контрнаступление начнется в скором будущем. Глава ГРУ отметил, что Украине необходимо больше оружия и боеприпасов для успешного продолжения контрудара.

В начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что наступательная операция может быть начата летом, но позже уточнил, что она начнется в скором времени.