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Буданов: у Украины достаточное количество вооружений для скорого наступления

23 мая 2023 10:13
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Вооруженные силы Украины готовы к наступательной операции в ближайшее время. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Он подтвердил, что контрнаступление начнется в скором будущем. Глава ГРУ отметил, что Украине необходимо больше оружия и боеприпасов для успешного продолжения контрудара. 

В начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что наступательная операция может быть начата летом, но позже уточнил, что она начнется в скором времени.

# Международная политика # Кирилл Буданов

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