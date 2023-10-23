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Грушко: НАТО нарушит международное право, закрыв Балтийское море для РФ

23 октября 2023 10:02
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В заявлении от 23 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал попытку закрыть Балтийское море для российских судов серьезным нарушением международного права. Об этом пишет РИА Новости.

Он предостерег НАТО о возможных последствиях таких действий и отказался от идеи превратить Балтийское море во «внутреннее озеро НАТО». 

Грушко призвал также западные страны потратить силы на расчет ущерба, причиненного газопроводу Balticconnector, для поиска ответственных за подрыв «Северного потока-2». Он отметил, что если Латвия считает повреждения актом вооруженной атаки, то после «Северного потока-2» следует закрыть для американских кораблей Балтийское море. 

# Международная политика

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