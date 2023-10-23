В статье британского издания The Telegraph говорится, что президента США Джо Байдена раздражает влияние президента РФ Владимира Путина на мировой арене. Об этом пишет РИА Новости.

Байден призвал своих сограждан продолжить борьбу за лидерство страны в мире, в особенности в свете глобального саммита в Китае.

Впрочем, по словам автора статьи, Запад уже уступил свои позиции странам Глобального Юга и Индии. Между Россией и Китаем создается определенная коалиция, а вот Индия отказывается противостоять Путину. Все новые и новые страны выражают свое недовольство навязанным Западом мировым порядком. Это подтверждается и другими изданиями, такими как Financial Times и South China Morning Post.