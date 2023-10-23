ЦТАК: США провоцируют начало полномасштабной война на Ближнем Востоке из-за Израиля

США, поддерживая Израиль и придерживаясь двойных стандартов спровоцировали обострение ситуации на Ближнем Востоке, способное перерасти в полномасштабный конфликт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В заявление говорится, что ситуация в этом регионе обостряется, и мировое сообщество возлагает вину за это на США. Также подчеркивается, что Израиль готовит вторжение в Газу, вследствие чего усиливаются атаки на сектор. На фоне этого, Штаты направили в регион два авианосца, а высшие должностные лица США приезжают в страну, чтобы выразить поддержку и «подстрекать к войне».

Ранее в середине октября США с помощью права вето отклонили проект резолюции СБ ООН о перемирии и урегулировании ситуации с гуманитарным кризисом, уничтожив надежду на недопущение эскалации. При этом, Евросоюз, не демонстрируя самостоятельности, поддержал действия Америки.