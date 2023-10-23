Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военнослужащих, что требует ужесточения и массовой мобилизации. Об этом заявил командующий ВСУ Владислав Шевчук, передает РИА Новости.

Он подчеркивает, что каждый украинский гражданин обязан нести службу, и выступает за жесткие мобилизационные меры.

С 24 февраля 2022 года в Украине установлено военное положение, и мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд за пределы страны запрещен. Уведомления о призыве в армию могут быть вручены в любом месте, а военнослужащие проводят облавы на призывников, часто прибегая к насилию. Президент России Владимир Путин констатировал, что в Украине идет принудительная мобилизация.