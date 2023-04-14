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Российские военные затопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном

14 апреля 2023 05:57
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Вооруженные силы Украины используют танки немецкого производства в боевых действиях под Херсоном. Один Leopard затоплен в болоте российскими военными.

Сообщается, что украинские военные используют и немецкие зенитные ракетные комплексы, которыми предположительно управляют наемные солдаты из ФРГ, информирует РИА Новости.

Как ранее сообщалось, Кремль в 2022 году направил государствам НАТО ноту по причине снабжения вооружением и спецтехникой Украины, но западные страны продолжают передавать киевскому режиму боевой арсенал. Москва неоднократно отмечала, что Штаты и Альянс напрямую участвуют в украинском конфликте: не только поставляют Украине вооружение, но и обучают украинских солдат на территориях других государств.

# Международная политика

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