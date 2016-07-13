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2,8 килограмма золота: японцы отметили прошлогодний выигрыш в регби

13 июля 2016 12:30
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Новости Японии. Японцы отлили из золота мяч для игры в регби. Весит это произведение ювелирного искусства 2 килограмма 800 граммов и стоит около 400 тысяч долларов.

Хотя островитяне любят вещи красивые и бессмысленные, к появлению нынешнего мяча на свет божий есть весомый повод. Команда страны выиграла в прошлом году у сборной ЮАР на Лондонском чемпионате по регби.

Обладателями кубка японцы не стали, но от них не ждали и проходной победы. А кубок, как выяснилось, они способны изготовить себе и сами. Да такой, с каким никакой лондонский не сравнится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

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