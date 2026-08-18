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Сразу два массовых расстрела произошли в США в один день

18 августа 2026 08:06
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Сразу два массовых расстрела произошли в США в один день-0

Во время стрельбы вблизи университета в штате Вирджиния пострадали пять человек, сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось в американском городе Эттрик в субботу -15 августа. Правоохранители сообщили о нескольких подозреваемых. Ведется расследование. 

В этот же день в штате Кентукки произошла стрельба в парке города Лексингтон. Были ранены пять человек, среди которых двое детей. Один из пострадавших впоследствии скончался.

Массовая стрельба произошла в парке США – один человек погиб и четверо ранены

Фото: pixabay

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