Сразу два массовых расстрела произошли в США в один день

Во время стрельбы вблизи университета в штате Вирджиния пострадали пять человек, сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось в американском городе Эттрик в субботу -15 августа. Правоохранители сообщили о нескольких подозреваемых. Ведется расследование.

В этот же день в штате Кентукки произошла стрельба в парке города Лексингтон. Были ранены пять человек, среди которых двое детей. Один из пострадавших впоследствии скончался.

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