Колумбия обратилась к Трампу с просьбой о временной отмене пошлин

Со стороны Колумбии к Соединенным Штатам поступила просьба о приостановке высоких пошлин на колумбийские товары, пишет РИА Новости.

По словам президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы помочь предпринимателям страны, переживающим кризисный период по причине землетрясения.

Де ла Эсприэлья в ходе телефонного разговора также выразил благодарность американскому лидеру за финансовую поддержку и помощь спасательных команд США после стихийного бедствия.

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