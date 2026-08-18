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Колумбия обратилась к Трампу с просьбой о временной отмене пошлин

18 августа 2026 07:48
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Колумбия обратилась к Трампу с просьбой о временной отмене пошлин-0

Со стороны Колумбии к Соединенным Штатам поступила просьба о приостановке высоких пошлин на колумбийские товары, пишет РИА Новости.

По словам президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы помочь предпринимателям страны, переживающим кризисный период по причине землетрясения.

Де ла Эсприэлья в ходе телефонного разговора также выразил благодарность американскому лидеру за финансовую поддержку и помощь спасательных команд США после стихийного бедствия.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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