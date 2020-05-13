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Голосовать на избирательном участке и дистанционно. Президентские выборы в Польше будут смешанными

13 мая 2020 15:22
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Новости Польши. Сейм Польши принял новый законопроект о президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосовать на избирательном участке и дистанционно. Президентские выборы в Польше будут смешанными-1

Согласно документу, главная политическая гонка в этот раз будет смешанной. Это значит, что поляки смогут сами решать, идти голосовать на избирательный участок либо сделать свой выбор дистанционно по почте. Оба варианта будут возможны.

Голосовать на избирательном участке и дистанционно. Президентские выборы в Польше будут смешанными-4

Напомним, гонку за главный пост страны, которая должна была состояться 10 мая, перенесли на лето. Дата новых выборов пока неизвестна. На рассмотрение законопроекта у Сената есть 30 дней.

# Выборы в Польше # Фотофакт

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