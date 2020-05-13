Голосовать на избирательном участке и дистанционно. Президентские выборы в Польше будут смешанными

Новости Польши. Сейм Польши принял новый законопроект о президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Сейм Польши принял новый законопроект о президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно документу, главная политическая гонка в этот раз будет смешанной. Это значит, что поляки смогут сами решать, идти голосовать на избирательный участок либо сделать свой выбор дистанционно – по почте. Оба варианта будут возможны.
Напомним, гонку за главный пост страны, которая должна была состояться 10 мая, перенесли на лето. Дата новых выборов пока неизвестна. На рассмотрение законопроекта у Сената есть 30 дней.