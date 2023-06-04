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Главы 20 разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре

04 июня 2023 08:59
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Руководители около 20 разведывательных служб со всего мира провели закрытую встречу во время саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, пишет РИА Новости.

На встрече присутствовали директор национальной разведки США Аврил Хейнс и представитель Китая, невзирая на натянутые взаимоотношения двух стран.

По словам источников, такого рода встречи организовываются властями Сингапура и проходят в отдельных местах во время саммита уже на протяжении нескольких лет. Известно, что ранее об этих встречах не сообщалось.

Хейнс отметил важность работы и сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также необходимость предотвращения эскалации конфликтов, пусть даже с де-факто противниками и в обстановке недоверия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на Азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», что без военной поддержки Киева со стороны Запада конфликт в Украине может быстро закончиться.

# Международная политика

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