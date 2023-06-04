Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии – что известно на данный момент?

Новости Индии. В Индии назвали причину крупнейшей за 20 лет железнодорожной аварии. По официальной информации, трагедия произошла из-за изменений в системе электронной блокировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате столкновения пассажирских поездов в штате Одиша погибли 294 человека. Более 900 получили травмы. Больницы ближайшего города переполнены. Медики съезжаются в регион из соседних штатов.