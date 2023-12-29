Главком Нидерландов призвал готовиться к войне с РФ

В своем интервью газете De Telegraaf главный командир голландских Вооруженных сил Мартин Вейнен отметил, что страна обязана быть готовой к возможной российской угрозе. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что Голландия должна быть готовой к войне, даже несмотря на расстояние до России. Вийнен также призвал увеличивать число военнослужащих-резервистов и добровольцев, чтобы противостоять конфликту. Ранее стало известно, что Голландия, вместе с Данией и прочими странами Запада, принимает деятельное участия в обучении пилотов украинских ВВС и собирается передать Украине боевые истребители.