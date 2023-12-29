Прямой эфир

Главком Нидерландов призвал готовиться к войне с РФ

29 декабря 2023 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В своем интервью газете De Telegraaf главный командир голландских Вооруженных сил Мартин Вейнен отметил, что страна обязана быть готовой к возможной российской угрозе. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что Голландия должна быть готовой к войне, даже несмотря на расстояние до России. Вийнен также призвал увеличивать число военнослужащих-резервистов и добровольцев, чтобы противостоять конфликту. Ранее стало известно, что Голландия, вместе с Данией и прочими странами Запада, принимает деятельное участия в обучении пилотов украинских ВВС и собирается передать Украине боевые истребители.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
29 декабря 2023 08:08

ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Курской областью

В Перу объявили красный уровень опасности из-за масштабных наводнений
29 декабря 2023 07:54

В Перу объявили красный уровень опасности из-за масштабных наводнений

На западе Великобритании ураган снёс крыши десяткам зданий и повалил деревья
29 декабря 2023 07:53

На западе Великобритании ураган снёс крыши десяткам зданий и повалил деревья