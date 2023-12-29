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ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Курской областью

29 декабря 2023 08:08
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Российская ПВО в воздухе над Курском ликвидировала украинский ударный беспилотный самолет. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В министерстве отметили, что это была очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима на территории Российской Федерации.

Украинские Вооруженные силы регулярно наносят удары по российским приграничным районам с Украиной с помощью беспилотников. 28 декабря Министерство обороны РФ заявило, что два украинских БПЛА были уничтожены над Республикой Крым дежурными средствами ПВО.

# Международная политика

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