В Перу объявили красный уровень опасности из-за масштабных наводнений

Сотни жителей провинции на северо-востоке Перу остались без крыши над головой из-за наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди затопили жилые районы нескольких городов региона. Люди экстренно эвакуировались. Синоптики объявили красный уровень опасности. Спасательные службы устраняют последствия стихии, возникновение которой связывают с погодным явлением Эль-Ниньо. Оно вызывает перегрев воды в южноамериканской части Тихого океана и обрушивается на побережье Перу и Эквадора дождями.