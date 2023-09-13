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Из-за засухи Панамский канал может начать пропускать еще меньше судов

13 сентября 2023 09:32
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Панамский канал готов еще больше сократить проход судов из-за продолжающейся засухи. Если это произойдет, то это вызовет судоходный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за засухи Панамский канал может начать пропускать еще меньше судов-1

Сейчас он ежедневно может пропускать лишь 32 корабля. В ожидании очереди на рейде скопилось около 120 судов. Из-за этого многие корабли идут в обход. Сокращение трафика серьезно сокращает доходы как грузоперевозчиков, так и самой Панамы. В руководстве канала сообщили, что сделают все возможное для решения проблемы.

# Экономический кризис # Фотофакт

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