Глава МО Польши сделал заявление об уничтожении ракет над Украиной

Польский министр национальной обороны Владислав Косыняк-Камыш сообщил, что польским Вооруженным силам не следует стрелять по ракетам над Украиной, подчеркивая при этом необходимость дождаться решений НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Польша не является участником этого конфликта, хотя лидер Украины Владимир Зеленский пытается втянуть в войну другие страны. Также советник президента США Джейк Салливан заявил о том, что Украина должна сама нести ответственность за свою противовоздушную оборону.