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Глава МИД Франции призвал вести диалог с РФ на языке баланса сил

11 марта 2024 10:21
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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил необходимость вести диалог с Россией на основе баланса сил. Об этом пишет РИА Новости.

Он также заявил о желании Франции усилить свою поддержку Украины, чтобы показать России единство Европы. Сежурне выразил сомнение в том, что Запад способен прекратить военные действия России, оказав Украине «максимальную поддержку». Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что собирается сделать все возможное, дабы Россия «не выиграла войну», но пока не достиг единого мнения по поводу отправки войск в Украину.

Руководители партий Франции критиковали Макрона за то, что он втянул страну в конфликт и не проконсультировался с Национальным собранием. Кремль предупреждает, что такие меры могут повлечь за собой непосредственное военное противостояние между Россией и НАТО.

# Международная политика

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