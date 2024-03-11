Экс-премьера Эстонии в нетрезвом состоянии высадили из самолёта в аэропорту Хельсинки

Полиция Финляндии в аэропорту Хельсинки сняла с рейса бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса. Предположительно он был пьян, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

Рыйвас в составе бизнес-делегации должен был сопровождать министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну во время визита в Японию.

Эстонская газета Postimees со ссылкой на очевидцев сообщает, что у Рыйваса начался спор со стюардессами. После чего прибыли полицейские и вывели экс-премьера из самолета. Уточняется, что еще до посадки на борт, он был пьян. Однако сам Рыйвас называет заявления об опьянении считает клеветой. Он утверждает, что спорил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Бывший эстонский премьер уже подал жалобу на авиакомпанию Finnair с требованием возместить ущерб.



