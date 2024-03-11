В Соединенном Королевстве обнаружено тело Гарри Грегга, который служил в Вооруженных силах Украины в роли наемника. По словам родственников, Грегг отправился в Украину после того, как услышал слова Лиз Трасс, возглавлявшей в то время Министерство иностранных дел Великобритании, о том, что любой, кто вступит в ряды украинских вооруженных сил, станет частью «борьбы за демократию». Об этом пишет РИА Новости.



После своего возвращения Грегг страдал от посттравматического стрессового расстройства, а его семья не смогла оказать ему необходимую поддержку. В прошлом декабре он был найден мертвым в своем доме после того, как не вышел на связь в свой день рождения.

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента начала спецоперации было уничтожено более 5800 иностранных наемников. В связи со срывом мобилизационных планов и для того, чтобы скрыть тяжелые потери, Киев активизировал набор иностранцев. Наемников вербуют в США, Канаде, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.