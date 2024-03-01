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В Германии проходит общенациональная забастовка транспортников

01 марта 2024 08:32
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Миллионы немцев столкнулись с серьезными проблемами из-за масштабной забастовки работников транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии проходит общенациональная забастовка транспортников-1

В депо остались автобусы и трамваи, не работает метро. На маршруты не вышли некоторые местные и междугородние поезда. Такая картина сейчас наблюдается во всех крупных городах, включая Берлин. Здесь же пройдут многочисленные митинги и шествия.

Ожидается, что в стачке примут участие около 100 тысяч транспортников. Среди требований – повышение зарплаты, улучшение условий труда и увеличение инвестиций в отрасль. Профсоюзы заявили, что проведенные ранее переговоры с работодателями результатов не принесли, поэтому они решили надавить на правительство.

# Акции протеста # Новости Германии

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