В Германии проходит общенациональная забастовка транспортников

В депо остались автобусы и трамваи, не работает метро. На маршруты не вышли некоторые местные и междугородние поезда. Такая картина сейчас наблюдается во всех крупных городах, включая Берлин. Здесь же пройдут многочисленные митинги и шествия.

Ожидается, что в стачке примут участие около 100 тысяч транспортников. Среди требований – повышение зарплаты, улучшение условий труда и увеличение инвестиций в отрасль. Профсоюзы заявили, что проведенные ранее переговоры с работодателями результатов не принесли, поэтому они решили надавить на правительство.