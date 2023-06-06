Существенные потери со стороны Вооруженных сил Украины значительно осложняют возможности для успешного контрудара. Поддержка Запада не помогает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателей Global Times.

Украина не сможет существенно переломить ситуацию, отмечают эксперты из Китая Ян Шэн и Чжан Чаньюэ. ВСУ разбиты после поражения под Артемовском, а поставки вооружения со стороны западных государств не помогут одержать победу над Российской Федерацией.

Издание сообщает, что Украина находится в крайне тяжелом положении. Несмотря на диверсии и террористические акты ВСУ, Украина оказалась в тупиковой ситуации. Эксперты обращают внимание, что от Запада напрямую зависит, сколько Киев еще будет упорно участвовать в конфликте. А если украинский лидер Владимир Зеленский не продемонстрирует в ближайшее время успехи в боевых действиях, то Североатлантический альянс изменит ставки.