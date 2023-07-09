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Фармпредприятия Франции планируют прекратить производство примерно 700 препаратов

09 июля 2023 11:43
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Новости Франции. Здоровье французов под угрозой. В стране могут исчезнуть многие жизненно важные лекарства. Об этом говорят местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фармпредприятия Франции планируют прекратить производство примерно 700 препаратов-1

В скором времени фармацевтические предприятия намерены прекратить производство почти 700 препаратов. 70 процентов из них больше не будут выпускаться из-за маленькой прибыли. А сами лаборатории теперь будут отдавать предпочтение более современным препаратам, цена на которые в несколько раз выше. Однако это станет серьезной проблемой для системы здравоохранения. Некоторым лекарствам просто нет аналога, а другие будут не по карману как обычным французам, так и медучреждениям, которым придется увеличить свой бюджет в несколько раз. 

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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