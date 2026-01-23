Германия планирует создать лагеря для высылки беженцев в третьи страны

Германия совместно с Австрией, Данией, Нидерландами и Грецией намерена создать так называемые «хабы» для высылки мигрантов в третьи страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соискателей убежища, получивших отказ в ЕС, планируется возвращать либо в страны их происхождения, либо в соседние государства. По информации Министерства внутренних дел ФРГ, для реализации этой инициативы уже сформирована специальная рабочая группа. Достичь конкретных договоренностей стороны рассчитывают в 2026 году.