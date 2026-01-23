Государственная задолженность Франции, Польши и Румынии достигла исторического максимума

Согласно данным Евростата, государственный долг Франции впервые превысил 117 % ВВП. Это наивысший показатель с 1994 года. Критического уровня достиг и госдолг Румынии: он вырос до рекордных 59 %. Данная ситуация отражает общую тревожную тенденцию в ЕС. Совокупный государственный долг Евросоюза продолжает расти и уже приблизился к 82 % от ВВП.