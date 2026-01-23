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Государственная задолженность Франции, Польши и Румынии достигла исторического максимума

23 января 2026 05:49
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Государственная задолженность трех стран Евросоюза – Франции, Польши и Румынии – достигла исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Государственная задолженность Франции, Польши и Румынии достигла исторического максимума-2

Согласно данным Евростата, государственный долг Франции впервые превысил 117 % ВВП. Это наивысший показатель с 1994 года. Критического уровня достиг и госдолг Румынии: он вырос до рекордных 59 %. Данная ситуация отражает общую тревожную тенденцию в ЕС. Совокупный государственный долг Евросоюза продолжает расти и уже приблизился к 82 % от ВВП.

# Европейский союз

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